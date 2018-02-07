Курбан Омаров рассмешил подписчиков советами по ведению семейного бюджета

Раздавая советы своим верным подписчицам, уроженец Дагестана отметил, что крайне важно финансовую сторону обсуждать ещё до вступления в законный союз. Кроме того, Курбан призывает девушек тщательно выбирать себе спутника жизни, так как обеспеченность - один из главных критериев стабильного существования в браке.Омаров подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы жена полностью зависела от мужа. По его словам, супруги должны быть равнозначными партнёрами, только в таком случае возможна гармония в отношениях.Антифанаты поняли, что для них образовалось раздолье для насмешек и издевательств над Омаровым. Они считают, что Курбана назвать работягой никак нельзя, да и вообще, мужчина, скорее всего, вовсе является безработным человеком, полностью финансово завися от своей знаменитой супруги Ксении Бородиной, которая в плане заработка никаких трудностей не испытывает.