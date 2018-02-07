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Два треугольных НЛО были замечены над американской базой ВВС
Исследователи получили сообщение от свидетелей события из Невады, заметивших над американской базой ВВС два треугольных НЛО. После такой информации они предположили, что пришельцы изучают военных.

Объект находится в долине Лас-Вегаса, а внеземные корабли вылетали из каньона, чтобы потом набрать скорость и исчезнуть за горизонтом. Это зрелище удивило людей, подумавших о секретных разработках властей, которые неизвестны населению.

Два треугольных НЛО были замечены над американской базой ВВС


Американцы слышали о самолете TR-3B, разработанном военными для шпионской миссии. Он тоже внешне напоминает НЛО, а также может летать в космическом пространстве. Пока эксперты изучают материалы, после чего сделают свои выводы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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