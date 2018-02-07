Два треугольных НЛО были замечены над американской базой ВВС

Объект находится в долине Лас-Вегаса, а внеземные корабли вылетали из каньона, чтобы потом набрать скорость и исчезнуть за горизонтом. Это зрелище удивило людей, подумавших о секретных разработках властей, которые неизвестны населению.Американцы слышали о самолете TR-3B, разработанном военными для шпионской миссии. Он тоже внешне напоминает НЛО, а также может летать в космическом пространстве. Пока эксперты изучают материалы, после чего сделают свои выводы.