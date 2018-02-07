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Звезда «Универа» Анастасия Иванова снялась в откровенной фотосессии
Звезда «Универа» актриса Анастасия Иванова опубликовала в Instagram снимки с откровенной фотосессии. На них она позирует перед объективами камер в прозрачном топе, через который хорошо просматривается черный бюстгальтер.

Звезда «Универа» Анастасия Иванова снялась в откровенной фотосессии


Поклонники актрисы по достоинству оценили публикацию Анастасии Ивановой, причислив их к категории достаточно откровенных и даже вульгарных. Подписчики актрисы единогласно заявили, что выбранный ею образ для фотосессии очень ей подходит. Особенно они отметили топ Ивановой, сравнив его с гладью воды, а саму звезду молодежного сериала – с инопланетянкой из-за ее очков.

Стоит напомнить, что ранее поклонников расстроил внешний вид Анастасии Ивановой. По их мнению, актриса выглядела слишком худой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 15:20
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