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Алексей Воробьев заинтриговал фанатов снимком в необычной обстановке
Певец сейчас работает над съемками клипа “Круглосуточно твой”, так что порадовать своих фанатов таким известием и опубликовал фото с коллегой в необычной обстановке. Они были заинтригованы сюжетом в блоге Алексея Воробьева, после чего написали много позитивных комментариев.

Сам исполнитель отметил, что это немного напоминает отрывок из фильма “50 оттенков серого”, где семейное фото показывает необычную пару. Ему было интересно узнать мнение поклонников о такой атмосфере, после чего они сразу стали писать свои варианты. Некоторые люди предположили, что Алексей Воробьев и Катя Блейри показали отрывок из новой композиции.

Алексей Воробьев заинтриговал фанатов снимком в необычной обстановке


Пользователи сетей шутливо упомянули о выпитой крови съемочной группы, после чего отметили, что звезды могли флиртовать и разыгрывать фанатов. Они также интересовались датой выхода новинки, но пока артист не ответил им на вопрос.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:50
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