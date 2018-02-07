Алексей Воробьев заинтриговал фанатов снимком в необычной обстановке

Сам исполнитель отметил, что это немного напоминает отрывок из фильма “50 оттенков серого”, где семейное фото показывает необычную пару. Ему было интересно узнать мнение поклонников о такой атмосфере, после чего они сразу стали писать свои варианты. Некоторые люди предположили, что Алексей Воробьев и Катя Блейри показали отрывок из новой композиции.Пользователи сетей шутливо упомянули о выпитой крови съемочной группы, после чего отметили, что звезды могли флиртовать и разыгрывать фанатов. Они также интересовались датой выхода новинки, но пока артист не ответил им на вопрос.