Фанаты обсудили поцелуй обгоревшего на солнце Билана с собакой

Известный российский певец Дима Билан не устает удивлять своих подписчиков в Сети. Недавно он разместил в своем аккаунте в Instagram ролик, в котором, обгоревший на солнце, целует собаку. Под видеозаписью он так и подписал, что собаке все-равно каков его внешний вид, потому как ее волнует его внутренний. Животному необходима чистота и искренность глубин, для чего он и обгорел пару раз на солнце.Такой, вроде бы, невинный поцелуй вызвал волну позитивных эмоций у подписчиков. Публикация совсем за короткое время набрала свыше 25 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Основным моментом, конечно же, стало обсуждение приязни певца к собаке. Многочисленные поклонники советовали Диме Билану завести животное, при этом отметив собачью преданность, искренность и ласку. Некоторые подписчики все же проявили заботу об артисте: дали несколько рекомендаций по уходу за обгоревшим лицом.