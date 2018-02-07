Поклонники раскритиковали Стефанию Маликову из-за ее наряда на сафари

Она продолжает отдыхать в ОАЭ и решила порадовать подписчиков новыми фото в Instagram. Сюжет был снять во время экскурсии по пустыне, где студентка позировала на фоне песков и транспорта. Однако люди сразу обратили внимание на обувь Стефании Маликовой, не подходящей для такой прогулки.Молодая особа предпочла вместо кроссовок дополнить костюм босоножками на каблуках. Пользователи сетей долго смеялись над выбором девушки, после чего шутливо посоветовали ей в следующий раз выбрать шпильки. Многие люди посоветовали ей не увлекаться брендами и следить за своим внешним видом в разных местах страны.