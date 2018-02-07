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Поклонники раскритиковали Стефанию Маликову из-за ее наряда на сафари
Наследница музыканта часто вызывает у пользователей сетей зависть, показывая все нюансы своей роскошной жизни. Однако сейчас поклонники раскритиковали Стефанию Маликову из-за ее наряда на сафари.

Она продолжает отдыхать в ОАЭ и решила порадовать подписчиков новыми фото в Instagram. Сюжет был снять во время экскурсии по пустыне, где студентка позировала на фоне песков и транспорта. Однако люди сразу обратили внимание на обувь Стефании Маликовой, не подходящей для такой прогулки.

Поклонники раскритиковали Стефанию Маликову из-за ее наряда на сафари


Молодая особа предпочла вместо кроссовок дополнить костюм босоножками на каблуках. Пользователи сетей долго смеялись над выбором девушки, после чего шутливо посоветовали ей в следующий раз выбрать шпильки. Многие люди посоветовали ей не увлекаться брендами и следить за своим внешним видом в разных местах страны.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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