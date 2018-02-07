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Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram фото с живой пандой
Продюсер решил порадовать своих поклонников интересным сюжетом. Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram фото с живой пандой, а также рассказал о жизни этих животных.

Знаменитость упомянул о Чэнду, где есть питомник с такими особями, которых показывают на ТВ. Он позировал перед камерой, держа бамбукового медведя на коленях, после чего подписчики заметили сходство между Иосифом Пригожиным и этим чудом. Многие люди не знали, что в России можно найти этих смешных животных, а также посоветовали звезде сделать мишку своим талисманом.

Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram фото с живой пандой


Пользователи сетей предложили продюсеру забрать панду домой, но потом вспомнили о шерсти и пухе, с которым сложно бороться во время уборки. Они пожелали своему кумиру хорошего настроения и попросили чаще радовать людей такими сюжетами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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