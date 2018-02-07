В КНР мужчина застрял в унитазе во время спасения своего iPhone
СМИ сообщили об инциденте в КНР. Мужчина застрял в унитазе во время спасения своего iPhone, после чего спасателями пришлось освобождать его из этого места.
Человек находился в отеле города Лючжоу и случайно уронил гаджет в воду, после чего он скрылся в сливном отверстии. Он решил спасти технику и погрузил руку в унитаз, чтобы попытаться вытащить ее из ловушки. Однако попытки китайца не увенчались успехом, после чего он сам стал жертвой сантехники.
Пострадавшая особа была вынуждена сидеть в таком положении до прихода сотрудника, сразу вызвавшего сюда помощь. Человека удалось освободить, но журналистам не удалось узнать о дальнейшей судьбе смартфона.
Человек находился в отеле города Лючжоу и случайно уронил гаджет в воду, после чего он скрылся в сливном отверстии. Он решил спасти технику и погрузил руку в унитаз, чтобы попытаться вытащить ее из ловушки. Однако попытки китайца не увенчались успехом, после чего он сам стал жертвой сантехники.
Пострадавшая особа была вынуждена сидеть в таком положении до прихода сотрудника, сразу вызвавшего сюда помощь. Человека удалось освободить, но журналистам не удалось узнать о дальнейшей судьбе смартфона.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50