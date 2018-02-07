В Шанхае в 2017 году число электромобилей достигло 165 тыс. штук

В прошлом году на 36,2% увеличились продажи электромобилей и гибридов. Объем продаж электромобилей для частных лиц увеличился в 2017 году на 19%. ТОП самых реализуемых брендов электромобилей в Шанхае включает: Roewe, BYD, Tesla, Weiqi, Shenlong. Стремительное распространение в Шанхае авто на чистых источниках энергии является связанным с высоким показателем соответствующей инфраструктуры. В Шанхае на конец прошлого года насчитывалось более 129 000 станций для подзарядки современных электромобилей.По всей стране в прошлом году продали коло 777 000 таких авто. На сегодняшний день государство занимает лидирующую позицию непосредственно по внедрению электромобилей в КНР, а также по всему миру.