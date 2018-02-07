Российский внедорожник Partisan One предложили отправить на Марс вместо Tesla Roadster
В прошлом году состоялась презентация утилитарного внедорожника Partisan One, который получил гарантию на 100 лет. Инженер Юрий Постников — основатель Partisan Motors выступил с заявлением, что его внедорожник больше подходит для полёта на Марс, чем родстер Tesla.
Юрий Постников считает, что вместо Tesla Roadster на Марс нужно отправить Partisan One, оснащённый специальными компонентами для путешествия по Красной Планете. Конструктор продемонстрировал новую версию Partisan One Mars Edition, которую он снабдил карбоновыми кузовными панелями, обеспечивающими внедорожнику прочность и лёгкость.
По мнению Постникова, внедорожник Partisan One Mars Edition можно отправить на Марс в разобранном виде, так как машина довольно проста в сборке, её без труда смогут собрать исследователи прямо на Красной планете. На предложение Юрия Плотникова глава Tesla пока ничего не ответил.
Юрий Постников считает, что вместо Tesla Roadster на Марс нужно отправить Partisan One, оснащённый специальными компонентами для путешествия по Красной Планете. Конструктор продемонстрировал новую версию Partisan One Mars Edition, которую он снабдил карбоновыми кузовными панелями, обеспечивающими внедорожнику прочность и лёгкость.
По мнению Постникова, внедорожник Partisan One Mars Edition можно отправить на Марс в разобранном виде, так как машина довольно проста в сборке, её без труда смогут собрать исследователи прямо на Красной планете. На предложение Юрия Плотникова глава Tesla пока ничего не ответил.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:40