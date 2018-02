Российский внедорожник Partisan One предложили отправить на Марс вместо Tesla Roadster

Юрий Постников считает, что вместо Tesla Roadster на Марс нужно отправить Partisan One, оснащённый специальными компонентами для путешествия по Красной Планете. Конструктор продемонстрировал новую версию Partisan One Mars Edition, которую он снабдил карбоновыми кузовными панелями, обеспечивающими внедорожнику прочность и лёгкость.По мнению Постникова, внедорожник Partisan One Mars Edition можно отправить на Марс в разобранном виде, так как машина довольно проста в сборке, её без труда смогут собрать исследователи прямо на Красной планете. На предложение Юрия Плотникова глава Tesla пока ничего не ответил.