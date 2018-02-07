Власти Филиппин по распоряжению Родриго Дутерте уничтожили дорогие иномарки

Данные меры приняли с целью демонстрации главы государства Родриго Дутерте отношения к преступным, а также коррупционным деяниям. В число попавших под пресс машин вошли Chevrolet Corvette Stingray, Audi, Jaguar, BMW, Mercedes-Benz, Lexus. Совокупная стоимость авто, которые подверглись уничтожению в ходе празднования 116-летия действующего Бюро таможенного контроля, составляет $1,2 млн. Согласно распоряжению, изданному Дутерте, машины передали фирмам, которые занимаются сбором металлолома. Карлос Домингес, являющийся министром финансов Филиппин отмечает, что у населения, стремящегося подкупить чиновников для уклонений от налогов, в данном случае ничего не выйдет.Филлипинские таможенники в 2017 году конфисковали незаконно импортированные авто на сумму в $2,93 млрд.