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Власти Филиппин по распоряжению Родриго Дутерте уничтожили дорогие иномарки
Филиппинские власти прибегли к процедуре уничтожения двух десятков премиальных авто, конфискованных таможенным ведомством в прошлом году.

Власти Филиппин по распоряжению Родриго Дутерте уничтожили дорогие иномарки

Данные меры приняли с целью демонстрации главы государства Родриго Дутерте отношения к преступным, а также коррупционным деяниям. В число попавших под пресс машин вошли Chevrolet Corvette Stingray, Audi, Jaguar, BMW, Mercedes-Benz, Lexus. Совокупная стоимость авто, которые подверглись уничтожению в ходе празднования 116-летия действующего Бюро таможенного контроля, составляет $1,2 млн. Согласно распоряжению, изданному Дутерте, машины передали фирмам, которые занимаются сбором металлолома. Карлос Домингес, являющийся министром финансов Филиппин отмечает, что у населения, стремящегося подкупить чиновников для уклонений от налогов, в данном случае ничего не выйдет.

Филлипинские таможенники в 2017 году конфисковали незаконно импортированные авто на сумму в $2,93 млрд.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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