В Бразилии на свадьбе гости вместо марша Мендельсона услышали стоны из порно

Церемония проходила под звуки свадебной мелодии до момента, когда молодожены поставили свои подписи в документе в присутствии властей и свидетелей. Внезапно звуки затихли и вместо них в зале раздались крики женщины во время любовных утех. Гости пришли в себя после столь пикантного нюанса, после чего многие стали смеяться.Окончание торжества проходило в тишине, а виновниками конфуза оказались организаторы праздника, решившие скачать запись марша в сетях. Вот только они попали на пиратский ролик, где были фрагменты порно, а также не проверили его перед событием.