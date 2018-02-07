В Бразилии на свадьбе гости вместо марша Мендельсона услышали стоны из порно
Пользователи сетей активно обсуждают информацию, опубликованную свидетелями события из Бразилии. На свадьбе гости вместо марша Мендельсона услышали стоны из порно, после чего многие люди были шокированы необычным инцидентом.
Церемония проходила под звуки свадебной мелодии до момента, когда молодожены поставили свои подписи в документе в присутствии властей и свидетелей. Внезапно звуки затихли и вместо них в зале раздались крики женщины во время любовных утех. Гости пришли в себя после столь пикантного нюанса, после чего многие стали смеяться.
Окончание торжества проходило в тишине, а виновниками конфуза оказались организаторы праздника, решившие скачать запись марша в сетях. Вот только они попали на пиратский ролик, где были фрагменты порно, а также не проверили его перед событием.
Церемония проходила под звуки свадебной мелодии до момента, когда молодожены поставили свои подписи в документе в присутствии властей и свидетелей. Внезапно звуки затихли и вместо них в зале раздались крики женщины во время любовных утех. Гости пришли в себя после столь пикантного нюанса, после чего многие стали смеяться.
Окончание торжества проходило в тишине, а виновниками конфуза оказались организаторы праздника, решившие скачать запись марша в сетях. Вот только они попали на пиратский ролик, где были фрагменты порно, а также не проверили его перед событием.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20