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На автосалоне в Чикаго презентуют новый Hyundai Sonata Hybrid
На автосалоне в Чикаго состоится презентация нового Hyundai Sonata Hybrid. Представители компании Hyundai сообщили, что обновлённый седан Sonata Hybrid получит более современный дизайн.

На автосалоне в Чикаго презентуют новый Hyundai Sonata Hybrid


В частности, рестайлинговая версия седана Hyundai Sonata Hybrid отличается увеличенной решёткой радиатора и угловатыми фарами, а также корейские производители планируют уменьшить моторную линейку автомобилей. На американском рынке новый автомобиль будет реализовываться исключительно с гибридным силовым агрегатом.

Новая версия седана будет оборудована современным пакетом безопасности, который будет состоять из противоугонных систем и четырёх аэрбегов. Это всё, что на данный момент известно о новой версии Hyundai Sonata Hybrid.

Предыдущая генерация Hyundai Sonata Hybrid комплектовалась гибридным силовым агрегатом, состоящим из электрического мотора и двигателя объёмом 1,7 литра. Его общая производительность составляет 190 лошадиных сил, а дальность хода при автономном режиме — 150 километров.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:10
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