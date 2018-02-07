На автосалоне в Чикаго презентуют новый Hyundai Sonata Hybrid

В частности, рестайлинговая версия седана Hyundai Sonata Hybrid отличается увеличенной решёткой радиатора и угловатыми фарами, а также корейские производители планируют уменьшить моторную линейку автомобилей. На американском рынке новый автомобиль будет реализовываться исключительно с гибридным силовым агрегатом.Новая версия седана будет оборудована современным пакетом безопасности, который будет состоять из противоугонных систем и четырёх аэрбегов. Это всё, что на данный момент известно о новой версии Hyundai Sonata Hybrid.Предыдущая генерация Hyundai Sonata Hybrid комплектовалась гибридным силовым агрегатом, состоящим из электрического мотора и двигателя объёмом 1,7 литра. Его общая производительность составляет 190 лошадиных сил, а дальность хода при автономном режиме — 150 километров.