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Ученые: Чувство зависти может стать толчком к счастливому будущему
Американские ученые выяснили, что чувство зависти может стать толчком к счастливому будущему. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Во время эксперимента сотрудники компании сообщили добровольцам об изменении рабочего графика. Одна группа позитивно восприняла сведения об идее, взятой из внешних источников. Остальные лица были огорчены, услышав, что это придумал их коллега.

Ученые: Чувство зависти может стать толчком к счастливому будущему


Ученые отметили, что зависть часто сопровождает лиц с низкой самооценкой или является показателем профессиональной ревности, когда человек раздражен достижениями коллег. Однако негативные эмоции могут помочь такой категории лиц побеждать соперников и являются двигателем, позволяющим изменить свою жизнь.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40
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