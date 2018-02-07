Исследователь Валентин Дегтерев нашел на фото предполагаемого убийцу группы с перевала Дятлова
Ученые не смогли приблизиться к разгадке гибели группы туристов на перевале Дятлова, хотя в последнее время есть множество версий события, включая внеземное вмешательство пришельцев. Исследователь Валентин Дегтерев во время просмотра фото нашел на нем предполагаемого убийцу.
Он заметил, что в кустах прятался шаман манси в традиционном наряде с капюшоном. Люди не могли его заметить, но гость внимательно наблюдал за виновниками, нарушившими покой богов. Радиолюбитель отметил, что местное население негативно относилось к лицам, посмевшим ходить по священной территории.
Пока эксперт не утверждает, что шаманы могли быть единственными виновниками трагедии, хотя упомянул о словах одного человека, который говорил о гибели туристов из-за разрушенного алтаря предков. Возможно, они просто хотели спасти особ, которые попали в место, откуда нельзя выбраться в наш мир.
Он заметил, что в кустах прятался шаман манси в традиционном наряде с капюшоном. Люди не могли его заметить, но гость внимательно наблюдал за виновниками, нарушившими покой богов. Радиолюбитель отметил, что местное население негативно относилось к лицам, посмевшим ходить по священной территории.
Пока эксперт не утверждает, что шаманы могли быть единственными виновниками трагедии, хотя упомянул о словах одного человека, который говорил о гибели туристов из-за разрушенного алтаря предков. Возможно, они просто хотели спасти особ, которые попали в место, откуда нельзя выбраться в наш мир.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00