Исследователь Валентин Дегтерев нашел на фото предполагаемого убийцу группы с перевала Дятлова

Он заметил, что в кустах прятался шаман манси в традиционном наряде с капюшоном. Люди не могли его заметить, но гость внимательно наблюдал за виновниками, нарушившими покой богов. Радиолюбитель отметил, что местное население негативно относилось к лицам, посмевшим ходить по священной территории.Пока эксперт не утверждает, что шаманы могли быть единственными виновниками трагедии, хотя упомянул о словах одного человека, который говорил о гибели туристов из-за разрушенного алтаря предков. Возможно, они просто хотели спасти особ, которые попали в место, откуда нельзя выбраться в наш мир.