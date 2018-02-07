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Исследователь Валентин Дегтерев нашел на фото предполагаемого убийцу группы с перевала Дятлова
Ученые не смогли приблизиться к разгадке гибели группы туристов на перевале Дятлова, хотя в последнее время есть множество версий события, включая внеземное вмешательство пришельцев. Исследователь Валентин Дегтерев во время просмотра фото нашел на нем предполагаемого убийцу.

Исследователь Валентин Дегтерев нашел на фото предполагаемого убийцу группы с перевала Дятлова


Он заметил, что в кустах прятался шаман манси в традиционном наряде с капюшоном. Люди не могли его заметить, но гость внимательно наблюдал за виновниками, нарушившими покой богов. Радиолюбитель отметил, что местное население негативно относилось к лицам, посмевшим ходить по священной территории.



Пока эксперт не утверждает, что шаманы могли быть единственными виновниками трагедии, хотя упомянул о словах одного человека, который говорил о гибели туристов из-за разрушенного алтаря предков. Возможно, они просто хотели спасти особ, которые попали в место, откуда нельзя выбраться в наш мир.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
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