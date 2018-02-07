LADA Vesta впервые стала лидером продаж на российском рынке

Согласно данным «АВТОСТАТА» в январе текущего года в дилерских центрах России было реализовано 6 696 автомобилей LADA Vesta. По сравнению с январём прошлого года показатели превышены на 63,8 процента.Бывший лидер по продажам на рынке РФ корейский автомобиль KIA Rio спустился в январе на вторую строчку рейтинга, с результатом реализаций в 6 582 единицы, что на 15,6 процента больше, чем годом ранее.На третьем месте рейтинга расположился бюджетный седан LADA Granta, разошедшийся в количестве 5 315 экземпляров, по сравнению с годом ранее продажи автомобиля увеличились на 14, 9 процента.Также стоит отметить, что самым популярным кроссовером на российском рынке, как и раньше остаётся Hyundai Creta, который разошёлся в количестве 3 833 экземпляра, что по сравнению с годом ранее больше на 49,4 процента.