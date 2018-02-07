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LADA Vesta впервые стала лидером продаж на российском рынке
В январе текущего года российский автомобиль LADA Vesta впервые стал самым популярным на внутреннем рынке страны. По мнению экспертов, LADA Vesta стала пользоваться спросом благодаря выходу на рынок автомобиля LADA Vesta SW и его кроссовой версии.

LADA Vesta впервые стала лидером продаж на российском рынке


Согласно данным «АВТОСТАТА» в январе текущего года в дилерских центрах России было реализовано 6 696 автомобилей LADA Vesta. По сравнению с январём прошлого года показатели превышены на 63,8 процента.

Бывший лидер по продажам на рынке РФ корейский автомобиль KIA Rio спустился в январе на вторую строчку рейтинга, с результатом реализаций в 6 582 единицы, что на 15,6 процента больше, чем годом ранее.

На третьем месте рейтинга расположился бюджетный седан LADA Granta, разошедшийся в количестве 5 315 экземпляров, по сравнению с годом ранее продажи автомобиля увеличились на 14, 9 процента.

Также стоит отметить, что самым популярным кроссовером на российском рынке, как и раньше остаётся Hyundai Creta, который разошёлся в количестве 3 833 экземпляра, что по сравнению с годом ранее больше на 49,4 процента.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 16:10
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