Спортсмены из Великобритании могут пропустить церемонию открытия ОИ-2018

Сообщается, что 9 февраля, в день церемонии открытия олимпийских игр 2018, в столице Южной Кореи Пхенчхане будет 20 градусов по Цельсию со знаком минус. Что касается британских спортсменов, врачи обеспокоены их здоровьем и, возможно, атлеты могут пропустить мероприятие, посвященное открытию ОИ.Также опасение выразили и зрители, которые планировали попасть на открытие, некоторые из них начинают сдавать билеты.Ли Хи Бьом, президент оргкомитета Олимпиады в южнокорейской республике, заявил, что беспокоиться не стоит, как о болельщиках, так и спортсменах позаботятся. На трибунах им будут раздавать покрывала и теплые вещи.