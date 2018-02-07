АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Экс-участница "Дома-2" Анастасия Лисова поразила фанатов шикарно оформленной выпиской из роддома
На днях экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова родила первенца, а теперь отправилась домой в сопровождении родных и друзей.

Анастасия родила девочку, а отцом ребёнка стал бизнесмен Михаил, который также сейчас вне себя от счастья. К слову, Лисова рожала именно в той клинике, в которую обратилась в своё время Ксения Бородина, бессменная ведущая скандального телешоу.

Экс-участница "Дома-2" Анастасия Лисова поразила фанатов шикарно оформленной выпиской из роддома

Окрыленная материнством молодая женщина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии, на которых запечатлён трогательный момент выписки из роддома.

По снимкам видно, что выписка была организованна на самом высоком уровне, а в описании Анастасия прорекламировала компанию, которая занимается созданием красочных шоу для различных мероприятий.

"Я подумала, что моя принцесса должна выйти в этот мир именно с таким настроением, ну и родители, конечно, тоже. Ведь это большой праздник", - написала Лисова.

Бывшая участница телешоу "Дом-2" рекомендует и другим мамочкам доверить свою выписку профессионалам, которые подготовят всё по самому высокому классу, и все останутся довольны, а фото и видео с торжества будут радовать родителей и их детей всю жизнь.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин
Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в
В Шанхае в 2017 году число электромобилей
Российский внедорожник Partisan One предложили
В интернете продают редкие свадебные фотоснимки и
Два треугольных НЛО были замечены над
Просмотреть все новости