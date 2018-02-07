Экс-участница "Дома-2" Анастасия Лисова поразила фанатов шикарно оформленной выпиской из роддома

"Я подумала, что моя принцесса должна выйти в этот мир именно с таким настроением, ну и родители, конечно, тоже. Ведь это большой праздник", - написала Лисова.

Анастасия родила девочку, а отцом ребёнка стал бизнесмен Михаил, который также сейчас вне себя от счастья. К слову, Лисова рожала именно в той клинике, в которую обратилась в своё время Ксения Бородина, бессменная ведущая скандального телешоу.Окрыленная материнством молодая женщина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии, на которых запечатлён трогательный момент выписки из роддома.По снимкам видно, что выписка была организованна на самом высоком уровне, а в описании Анастасия прорекламировала компанию, которая занимается созданием красочных шоу для различных мероприятий.Бывшая участница телешоу "Дом-2" рекомендует и другим мамочкам доверить свою выписку профессионалам, которые подготовят всё по самому высокому классу, и все останутся довольны, а фото и видео с торжества будут радовать родителей и их детей всю жизнь.