В интернете появилось видео с новым ухажером Ольги Бузовой

Однако раскрывать имя своего молодого человека Ольга пока не собирается. А вчера в интернет попало первое видео с новым поклонником Бузовой.Видеохостинг YouTube предоставляет видеоролик, где Оля выходит из здания аэропорта. Чуть позже к ней подъехал дорогой автомобиль из которого вышел неизвестный молодой человек. Он подходит к девушке, целует её и загружает вещи звезды в автомобиль.Надо сказать, что данное видео уже всполошило поклонников Ольги. Многие полагают, что мужчина - 35-летний бизнесмен Миша, который когда-то преподнес ведущей огромный букет роз.