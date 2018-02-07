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В интернете появилось видео с новым ухажером Ольги Бузовой
На днях известная певица и популярная ведущая Дома-2 Ольга Бузова сказала, что в ее жизни, наконец, появилась любовь.

Однако раскрывать имя своего молодого человека Ольга пока не собирается. А вчера в интернет попало первое видео с новым поклонником Бузовой.

В интернете появилось видео с новым ухажером Ольги Бузовой

Видеохостинг YouTube предоставляет видеоролик, где Оля выходит из здания аэропорта. Чуть позже к ней подъехал дорогой автомобиль из которого вышел неизвестный молодой человек. Он подходит к девушке, целует её и загружает вещи звезды в автомобиль.

Надо сказать, что данное видео уже всполошило поклонников Ольги. Многие полагают, что мужчина - 35-летний бизнесмен Миша, который когда-то преподнес ведущей огромный букет роз.

dzen / Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:17
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