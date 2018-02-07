Полуголая девушка провела акцию протеста на улицах Пхенчхана
Молодая активистка из организации РЕТА вышла на акцию протеста практически обнаженной, несмотря на очень низкую температуру воздуха. Девушка потребовала от участников олимпийских игр отказаться от одежды, изготовленной из меха животных.
Молодая зоозащитница, активистка из организации РЕТА, провела на улицах Пхенчхана акцию протеста, в которой огласила требование к участникам олимпиады. Согласно требованию девушки, вышедшей полуобнаженной на 16-градусный мороз, спортсмены должны отказаться от изделий из меха животных.
Стоит отметить, что ОИ 2018 стартуют 9 февраля в столице Южной Кореи Пхенчхане, а закончатся 25 февраля. На олимпиаде будут разыгрываться медали за призовые места в зимних видах спорта между спортсменами из 84 стран мира.
Молодая зоозащитница, активистка из организации РЕТА, провела на улицах Пхенчхана акцию протеста, в которой огласила требование к участникам олимпиады. Согласно требованию девушки, вышедшей полуобнаженной на 16-градусный мороз, спортсмены должны отказаться от изделий из меха животных.
Стоит отметить, что ОИ 2018 стартуют 9 февраля в столице Южной Кореи Пхенчхане, а закончатся 25 февраля. На олимпиаде будут разыгрываться медали за призовые места в зимних видах спорта между спортсменами из 84 стран мира.
Спорт
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:00