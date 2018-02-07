Полуголая девушка провела акцию протеста на улицах Пхенчхана

Молодая зоозащитница, активистка из организации РЕТА, провела на улицах Пхенчхана акцию протеста, в которой огласила требование к участникам олимпиады. Согласно требованию девушки, вышедшей полуобнаженной на 16-градусный мороз, спортсмены должны отказаться от изделий из меха животных.Стоит отметить, что ОИ 2018 стартуют 9 февраля в столице Южной Кореи Пхенчхане, а закончатся 25 февраля. На олимпиаде будут разыгрываться медали за призовые места в зимних видах спорта между спортсменами из 84 стран мира.