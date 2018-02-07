Седан Mercedes-AMG GT4 запечатлели фотошпионы почти без камуфляжа
В интернет выложили фотографии, на которых запечатлён тестовый прототип автомобиля Mercedes-AMG GT4. Запечатлённый фотошпионами седан, частично скрыт под камуфляжную плёнку, на рынке новинка составит конкуренцию Porsche Panamera.
Экстерьер автомобиля Mercedes-AMG GT4 выполнен в духе Mercedes-AMG Concept, представленного в прошлом году в Женеве. Серийная модель получила большое антикрыло на крышке багажника, привычные зеркала заднего вида вместо камер, с которыми был представлен концепт.
Под капотом нового седана Mercedes-AMG GT4 установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из двигателя ёмкостью 4,0 литра и электрического мотора, которые вместе производят 800 лошадиных сил. С такой силовой установкой до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,0 секунды.
Отмечается, что большинство кузовных элементов у Mercedes-AMG GT4 выполнены из карбона. Выход нового автомобиля на рынок ожидается в 2019 году.
Экстерьер автомобиля Mercedes-AMG GT4 выполнен в духе Mercedes-AMG Concept, представленного в прошлом году в Женеве. Серийная модель получила большое антикрыло на крышке багажника, привычные зеркала заднего вида вместо камер, с которыми был представлен концепт.
Под капотом нового седана Mercedes-AMG GT4 установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из двигателя ёмкостью 4,0 литра и электрического мотора, которые вместе производят 800 лошадиных сил. С такой силовой установкой до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,0 секунды.
Отмечается, что большинство кузовных элементов у Mercedes-AMG GT4 выполнены из карбона. Выход нового автомобиля на рынок ожидается в 2019 году.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:10