Седан Mercedes-AMG GT4 запечатлели фотошпионы почти без камуфляжа

Экстерьер автомобиля Mercedes-AMG GT4 выполнен в духе Mercedes-AMG Concept, представленного в прошлом году в Женеве. Серийная модель получила большое антикрыло на крышке багажника, привычные зеркала заднего вида вместо камер, с которыми был представлен концепт.Под капотом нового седана Mercedes-AMG GT4 установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из двигателя ёмкостью 4,0 литра и электрического мотора, которые вместе производят 800 лошадиных сил. С такой силовой установкой до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,0 секунды.Отмечается, что большинство кузовных элементов у Mercedes-AMG GT4 выполнены из карбона. Выход нового автомобиля на рынок ожидается в 2019 году.