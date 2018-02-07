Ученые: Секс и хорошее настроение помогут справиться с гриппом

Хорошее настроение сыграет важную роль в достижении наибольшей эффективности при проведении вакцинации. А занятия сексом, как минимум 1-2 раза в неделю, повысит на треть выработку в организме иммуноглобулина А. хороший отдых и здоровый сон поможет организму человека в защите от гормональных нарушений и расстройства обмена веществ. Добавки с витамином D также помогут справиться с гриппом в периоды его активности.По-прежнему, немаловажным фактором в распространении вируса являются немытые руки. Медики рекомендуют мыть их под горячей проточной струей воды в течение 15 секунд. В случае заболевания, необходимо прикрывать рот при кашле и чихании, добавить в ежедневный рацион питания больше чеснока и придерживаться активного образа жизни.