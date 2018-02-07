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Катя Жужа призналась, что за городом ей нравится намного больше, чем в Москве
Бывшая участница и ведущая телешоу "Дом-2" Катя Жужа отлично провела время за городом и призналась, что в суетливую столицу ей совсем не хочется возвращаться.

На своей странице в социальной сети Instagram Катя опубликовала несколько фотоснимков со своего отдыха в загородной местности, дав пищу своим подписчикам для обсуждений. На представленных кадрах девушка позирует как одна, так и со своей любимой дочерью. Также на фото показывается небольшая собачка Ева, являющаяся любимицей семьи.

Катя Жужа призналась, что за городом ей нравится намного больше, чем в Москве

"Елки все в снегу, шашлыки вечером, ребёнок целый день на воздухе. Красотка нереальная, в город вообще не хочется возвращаться", - написала Катя в своём микроблоге.

Фанаты считают, что Жужа является отличной матерью, которая много времени проводит с дочерью. Многие родители стараются отдыхать без детей, но только не Катя, которая всюду берёт с собой подрастающую Николь. В Instagram телезвезды можно найти множество фото и видео с ребёнком, по которым можно сказать, что девочка растёт в любви и заботе.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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