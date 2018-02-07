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Алла Пугачева постройнела на 20 килограммов
За последнее время певице Алле Пугачевой удалось постройнеть на 20 килограммов. Примадонна российской эстрады утверждает, что сбросить лишний вес ей помогли строжайшие диеты, а также отказ от вредных привычек. Но поклонники уверены абсолютно в другом – преображениям во внешности звезда обязана пластическим хирургам, а также различным «уколам красоты».

Алла Пугачева постройнела на 20 килограммов


Любая женщина хочет казаться привлекательней и моложе своих лет. Такая позиция не обходит и звезд российского шоу-бизнеса. Алла Пугачева не скрывает, что хочет быть для своих детей матерью, а не бабушкой. При этом звезда заявляет, что постройнела на 20 килограммов без оперативных вмешательств.

Однако известный пластический хирург Александр Вдовин рассказал, что на фотоснимках певицы несложно заметить след работы косметологов и врачей. Медик также советует Примадонне остановиться в гонке за молодостью, потому что последствия себя ждать не заставят и рано или поздно скажутся на внешности звезды отечественной эстрады.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:00
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