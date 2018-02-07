Алла Пугачева постройнела на 20 килограммов

Любая женщина хочет казаться привлекательней и моложе своих лет. Такая позиция не обходит и звезд российского шоу-бизнеса. Алла Пугачева не скрывает, что хочет быть для своих детей матерью, а не бабушкой. При этом звезда заявляет, что постройнела на 20 килограммов без оперативных вмешательств.Однако известный пластический хирург Александр Вдовин рассказал, что на фотоснимках певицы несложно заметить след работы косметологов и врачей. Медик также советует Примадонне остановиться в гонке за молодостью, потому что последствия себя ждать не заставят и рано или поздно скажутся на внешности звезды отечественной эстрады.