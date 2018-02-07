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Муж Ксении Бородиной умилил видеороликом, как их общая дочь расчесывает волосы
Муж звёздной ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров выложил очередной видеоролик с их дочерью Теоной.

Папа снял на видео, как девочку причесывает её старшая сестренка Маруся. Правда, она пытается расчесать младшую сестру прямо на бегу, ибо Тея никак не может усидеть на стульчике - ведь ждать, когда тебя причешут - нудное занятие.

Муж Ксении Бородиной умилил видеороликом, как их общая дочь расчесывает волосы

Девочки бегают по кухне вокруг стола. Несмотря на крики Маруси: "Тея, Тея, стоять!", погоня с расческой продолжается бесконечно.

"Ну а как вы хотели? У нее папа и мама, как два разряда молнии. Расчесываться сидя это скучно. Всегда интереснее делать это на бегу", - подписал видео Курбан.

Многочисленные фанаты семьи очередной раз улыбнулись, посмотрев это видео.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:05
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