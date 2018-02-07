Муж Ксении Бородиной умилил видеороликом, как их общая дочь расчесывает волосы

"Ну а как вы хотели? У нее папа и мама, как два разряда молнии. Расчесываться сидя это скучно. Всегда интереснее делать это на бегу", - подписал видео Курбан.

Папа снял на видео, как девочку причесывает её старшая сестренка Маруся. Правда, она пытается расчесать младшую сестру прямо на бегу, ибо Тея никак не может усидеть на стульчике - ведь ждать, когда тебя причешут - нудное занятие.Девочки бегают по кухне вокруг стола. Несмотря на крики Маруси: "Тея, Тея, стоять!", погоня с расческой продолжается бесконечно.Многочисленные фанаты семьи очередной раз улыбнулись, посмотрев это видео.