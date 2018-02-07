Виктория Романец и Антон Гусев примирились после объявления о разводе

Такое сценарий ожидали многие, ведь данная парочка известна своими эпатажными выходками, построенными на обмане, провокациях и театрализованности.Сразу после объявления о расставании и готовящемся разводе на странице Гусева в Instagram появилась фотография, на которой он запечатлён с цветами и подарками. Мужчина признался в любви Виктории и поспешил мириться. Позже уже в микроблоге Романец появился снимок: 28-летняя девушка держит в руках громадный букет красных роз. По словам Вики, муж презентовал ей аж 301 цветок.Подписчики тут же всё поняли, а те, кто боялся расставания яркой пары из "Дома-2", могут теперь дышать полной грудью и успокоиться. В комментариях фанаты пишут, что очень рады примирению Антона и Виктории. Многие желают молодым людям поскорее обзавестись детьми, которые только укрепят их отношения.Некоторые интернет-пользователи считают, что история с разводом представляет собой спланированную акцию, цель которой - разозлить хейтеров, дав им сперва поверить в реальное расставание, а затем разыграть примирение.