Леонид Агутин похвастался взрослой и талантливой дочерью

Дочь звездной пары Лиза Варум является вокалисткой музыкальной группы Without Gravity. Более того, именно она основала этот коллектив. Молодая исполнительница пишет музыку и песни для совей группы, а родители очень горды за свою взрослую и талантливую дочь. Леонид Агутин опубликовал в Instagram видеоролик, в котором Лиза исполняет песни на английском языке, а также играет на гитаре.Поклонники с достоинством оценили талант девушки, при этом отметив, что она очень сексуальна и привлекательна. Фолловеры нашли огромное сходство в чертах лица дочери и ее родителей, но все же не смогли определиться с тем, на кого же она больше похожа. Видеоролик с Лизой Варум набрала уже более 50 тысяч просмотров.