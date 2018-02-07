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Леонид Агутин похвастался взрослой и талантливой дочерью
Известный российский певец Леонид Агутин похвастался своим подписчикам в Сети своей взрослой и талантливой дочерью. Лиза Варум, по мнению пользователей, не только талантлива, но и очень сексуальна.

Леонид Агутин похвастался взрослой и талантливой дочерью


Дочь звездной пары Лиза Варум является вокалисткой музыкальной группы Without Gravity. Более того, именно она основала этот коллектив. Молодая исполнительница пишет музыку и песни для совей группы, а родители очень горды за свою взрослую и талантливую дочь. Леонид Агутин опубликовал в Instagram видеоролик, в котором Лиза исполняет песни на английском языке, а также играет на гитаре.

Поклонники с достоинством оценили талант девушки, при этом отметив, что она очень сексуальна и привлекательна. Фолловеры нашли огромное сходство в чертах лица дочери и ее родителей, но все же не смогли определиться с тем, на кого же она больше похожа. Видеоролик с Лизой Варум набрала уже более 50 тысяч просмотров.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 09:59
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