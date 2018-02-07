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В Женеве представят обновлённый универсал Mazda6 Touring
На мотор-шоу в Женеве компания Mazda планирует представить обновлённый универсал Mazda6 Touring. Кардинальных изменений в экстерьере новинки не произошло, однако автомобиль получил более технологичный мотор.

В Женеве представят обновлённый универсал Mazda6 Touring


Под капотом Mazda6 Touring установлен атмосферный мотор объёмом 2,5 литра мощностью 192 лошадиные силы. Двигатель оснащён технологией прямого впрыска топлива и системой деактивации цилиндров при низких оборотах. Возможно в дальнейшем данный силовой агрегат будет оснащён системой турбонаддува.

Новый универсал Mazda6 Touring имеет такие же детали во внешнем дизайне, что и концепт Mazda Vision Coupe. В частности, автомобиль примечателен иной решёткой радиатора, увеличенной оптикой и массивными колёсными арками.

В интерьере универсала появилась пересмотренная центральная консоль, модернизированный блок управления климат-контролем и обновлённая мультимедийная система. Наряду с новым универсалом Mazda планирует представить в Женеве бензиновый мотор SkyActiv-X.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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