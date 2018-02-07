Экстрасенс Николь Кузницова сообщила, что брак Антона Гусева и Виктории Романец уже не спасти

"У них бесперспективный и надуманный союз", - уверена звезда телешоу "Битва экстрасенсов".

Свадьба бывших участников реалити-шоу "Дом-2" состоялась минувшим летом. Прошло всего полгода, а супруги уже решили подать на развод. Романец выступила с сообщением о том, что уже на этой неделе она отправится в загс с целью поставить точку в браке с Гусевым.Антон Гусев терять жену никак не хочет, поэтому взял с собой большой букет роз и плюшевую игрушку, отправившись исправлять совсем плохое положение. Кузнецова же уверена: старания Антона непременно канут в Лету, так как отношения уже не спасти.Кроме того, Николь добавила, что в результате развода один из бывших супругов получит определённые дивиденды, дела явно пойдут в горочку, жизненная ситуация в целом улучшиться, а другой столкнётся с проблемами. Интернет-пользователи даже не сомневаются, что в выигрыше окажется именно Виктория Романец.