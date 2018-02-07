Анастасия Костенко жёстко раскритиковала тех, кто венчается по нескольку раз
Анастасия Костенко пообщалась с подписчиками на тему таинства венчания, жёстко раскритиковав тех, кто нарушает давно установленные правила.
Сама 23-летняя модель очень серьёзно относится к венчанию, поэтому, совершив его со своим супругом Дмитрием Тарасовым, она нацелена прожить с этим мужчиной всю жизнь, как того требует церковь.
Костенко крайне негативно относится к тем людям, которые венчаются несколько раз, считая, что это проявление неуважения к религии и традициям.
Супруга полузащитника "Локомотива" также добавила, что те, кто решился вступить в православный брак, не должны забывать про существующее табу на возраст.
По словам Насти, церковь уважает браки, зарегистрированные в загсе, тем не менее с православным браком они не имеют ничего общего.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились 10 января 2018 года, а вскоре ещё и обвенчались. Кроме того, ходят слухи в Сети, что ростовчанка ждёт первенца.
Сама 23-летняя модель очень серьёзно относится к венчанию, поэтому, совершив его со своим супругом Дмитрием Тарасовым, она нацелена прожить с этим мужчиной всю жизнь, как того требует церковь.
"Если мы сейчас говорим о таинстве венчания в православной церкви, то там не принято венчаться по надуманным людским условиям: прожив 10 лет, 20 лет, с тремя попытками на венчание и т.д. Это уже новомодные тенденции, никак не связанные с многовековой религией", - сказала Анастасия.
Костенко крайне негативно относится к тем людям, которые венчаются несколько раз, считая, что это проявление неуважения к религии и традициям.
Супруга полузащитника "Локомотива" также добавила, что те, кто решился вступить в православный брак, не должны забывать про существующее табу на возраст.
По словам Насти, церковь уважает браки, зарегистрированные в загсе, тем не менее с православным браком они не имеют ничего общего.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились 10 января 2018 года, а вскоре ещё и обвенчались. Кроме того, ходят слухи в Сети, что ростовчанка ждёт первенца.