Рустам Солнцев рассказал, что финансовая несостоятельность Гусева разрушила его брак с Романец

В Сети появилось официальное заявление Романец, в котором она рассказала, что брак с Гусевым более существовать не может. Девушка добавила, что уже на этой недели отправится в загс для оформления развода. Позже данную информацию подтвердил и сам Антон, впрочем, парень совершает попытки примериться с эмоциональной женой и предотвратить расставание.По этому поводу высказался и Рустам Солнцев, без комментария которого не обходится не одно событие в мире шоу-бизнеса. По его мнению, Романец решилась на развод из-за финансовой несостоятельности Гусева.Антон, как известно, занимается сетевым маркетингом, и, по его словам, получает нормальные деньги с этого. Солнцев же уверен, что дохода от данной деятельности нет никакого. У Рустама есть знакомые, которые пробовали пойти по стопам Гусева, но очень скоро перестали двигаться в данном направлении, так как стало понятно, что оно является абсолютно бесперспективным.Многие интернет-пользователи уверены: Гусев и Романец снова придумали пиар-ход для привлечения внимания, а разводиться на самом деле они и не думают.