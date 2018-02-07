Ольга Бузова унизила Романа Гриценко при его матери на лобном

В периметр накануне пришла ещё одна родительница - Юлия Александровна, которая участвовала в очередном собрании на лобном. Руководила процессом в этот раз Бузова, несменная ведущая проекта на протяжении долгих 10 лет.Ольга подошла к маме Гриценко и похвалила её за прекрасную внешность. Вроде всё отлично, если бы не следующий шаг 32-летней знаменитости: она повернулась к Роману и сказала, чтобы к ней больше не лез со своей любовью и попытками примириться, так как всё равно уже ничего не поможет. Бузова добавила, что для данного решения у неё есть веские основания, о которых распространяться не будет.Поступок Бузовой явно не понравился молодому и горячему Гриценко, который расценил это как унижение. По мнению парня, подобное нужно говорить с глазу на глаз, а не при его матери, которой также очень неприятно было выслушивать о сыне такое.Ещё совсем недавно казалось, что у Ольги и Романа что-то может получиться, но на данный момент просвета для Гриценко не наблюдается. Судя по всему, парню придётся смириться с неудачей и попробовать построить отношения с какой-нибудь симпатичной участницей, коих на проекте немало.