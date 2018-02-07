Дана Борисова уверена, что Ольга Бузова употребляет запрещённые препараты

О том, что ведущая скандального телешоу "Дом-2" и певица, возможно, употребляет запрещенные препараты интернет-пользователи говорят давно. По их мнению, без допинга невозможно сутки напролёт выплясывать на сцене, пропадать на съёмках шоу и фильмов, а также заниматься рядом других дел. При этом, как признавалась сама Бузова, на сон у неё уходит не более 3 часов, что для человека является критично мало, а 32-летняя женщина продолжает функционировать и выглядеть бодрой.Точку зрения людей разделяет и Дана Борисова, экс-ведущая программы "Армейским магазин". Теледива пояснила, что как-то наткнулась на одно видео в Instagram, в котором поведение Бузовой было весьма странным. Как известно, Дана более полугода лечилась от наркотической зависимости в таиландской клинике, и наверное, похожие состояния в других людях уловить ей не так уж и сложно.Стоит добавить, что Бузова - далеко не единственный человек, кого Борисова подозревает в алкоголизме и наркомании. Фанаты считают, что Дана ходит по лезвию ножа, рискуя оказаться на скамье подсудимых по обвинению в клевете.