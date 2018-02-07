Юлия Ковальчук рассказала, что в прекрасной форме она находится, благодаря питанию

На личной страничке певицы в интернете появился новый фотоснимок, на котором красотка позирует перед объективом фотокамеры с огромным количеством продуктов, которые она употребляет в повседневной жизни, чтобы поддерживать свою фигуру в идеале.У девушки огромное количество раз спрашивали, как ей удается всегда выглядеть безупречно и так быстро после рождения малыша она пришла в форму. Исполнительница подчеркнула, что во время беременности совершенно не употребляла газированные напитки, а также исключила из своего рациона жирные и острые блюда.Юлия особо отметила, что после родов ее питание состояло из экологически чистых продуктов, которые совершенно не имеют добавок и консервантов. Пользователи написали, что с удовольствием последуют советам своей любимицы, благодаря чему возможно смогут преобразиться.Стоит добавить, что весной ушедшего года Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков первый раз стали родителями. У семейной пары родилась дочь, имя которой держится в строжайшем секрете и своего ребенка они никому не показывают.