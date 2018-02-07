От знакомых Бейонсе стало известно об ее желании родить четвертого ребенка с помощью суррогатной матери

А весь смысл в том, что знаменитость совершенно не хочет рожать самостоятельно, поэтому ходят слухи, что она пытается найти подходящую суррогатную мать, которая смогла бы без проблем выносить здорового малыша для певицы.А на такую мысль Бейонсе натолкнула Ким Кардашьян, которая совершенно недавно в третий раз стала мамой. Для этого она наняла женщину, которая выносила и родила ей девочку, которой дали имя Чикаго.Стоит напомнить, что у Бейонсе есть шестилетняя старшая дочь Блю Айви и близнецы Руми и Сэр, которым больше года. По заверениям артистки дети замечательно дружат между собой, а Блю Айви, как старшая сестра немного помогает маме.Она с большим удовольствием нянчится с малышами и играет с ними, так что если появится еще один ребенок, то помощница для исполнительницы гарантирована. А вот старшая дочка Ким Кардашьян безумно ее ревнует к младшим.Ходили слухи, что своего первого ребенка Бейонсе родила не сама, поэтому, будучи беременной близнецами она с завидной регулярностью выставляла фотоснимки с округлившимся животиком.