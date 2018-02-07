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От знакомых Бейонсе стало известно об ее желании родить четвертого ребенка с помощью суррогатной матери
Одна из знакомых Бейонсе рассказала интересную новость: она хочет родить четвертого ребенка.

От знакомых Бейонсе стало известно об ее желании родить четвертого ребенка с помощью суррогатной матери


А весь смысл в том, что знаменитость совершенно не хочет рожать самостоятельно, поэтому ходят слухи, что она пытается найти подходящую суррогатную мать, которая смогла бы без проблем выносить здорового малыша для певицы.

А на такую мысль Бейонсе натолкнула Ким Кардашьян, которая совершенно недавно в третий раз стала мамой. Для этого она наняла женщину, которая выносила и родила ей девочку, которой дали имя Чикаго.

Стоит напомнить, что у Бейонсе есть шестилетняя старшая дочь Блю Айви и близнецы Руми и Сэр, которым больше года. По заверениям артистки дети замечательно дружат между собой, а Блю Айви, как старшая сестра немного помогает маме.

Она с большим удовольствием нянчится с малышами и играет с ними, так что если появится еще один ребенок, то помощница для исполнительницы гарантирована. А вот старшая дочка Ким Кардашьян безумно ее ревнует к младшим.

Ходили слухи, что своего первого ребенка Бейонсе родила не сама, поэтому, будучи беременной близнецами она с завидной регулярностью выставляла фотоснимки с округлившимся животиком.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:30
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