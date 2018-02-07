ВАДА хочет проверять участников Олимпийских игр на "генетический допинг"

Стало известно, что ВАДА размышляет над возможностью введения проверки генетического кода всех будущих участников Олимпийских игр. Это поможет выявить тех спортсменов, которые пользовались "генетическим допингом", что позволяет сделать организм человека гораздо выносливее и сильнее.Однако пока что для осуществления затеи требуется секвенирование генома и формирование генетической базы данных, что влечет за собой большие финансы. В то же время в ВАДА готовы рассмотреть такую возможность, но только тогда, когда процедура будет стоить как минимум на несколько сотен долларов дешевле. В этом случае уже перед следующими играми все олимпийские спортсмены будут вынуждены предоставлять свой секвенированный геном для проверки.