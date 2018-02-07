АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

ВАДА хочет проверять участников Олимпийских игр на "генетический допинг"
Уже сейчас генная терапия дает возможность человеку улучшить собственные физические данные, поэтому Всемирное антидопинговое агентство задумалось над проблемой выявления таких спортсменов.

ВАДА хочет проверять участников Олимпийских игр на "генетический допинг"


Стало известно, что ВАДА размышляет над возможностью введения проверки генетического кода всех будущих участников Олимпийских игр. Это поможет выявить тех спортсменов, которые пользовались "генетическим допингом", что позволяет сделать организм человека гораздо выносливее и сильнее.

Однако пока что для осуществления затеи требуется секвенирование генома и формирование генетической базы данных, что влечет за собой большие финансы. В то же время в ВАДА готовы рассмотреть такую возможность, но только тогда, когда процедура будет стоить как минимум на несколько сотен долларов дешевле. В этом случае уже перед следующими играми все олимпийские спортсмены будут вынуждены предоставлять свой секвенированный геном для проверки.
Общество / Спорт
Добавил: Joanne Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин
Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в
В Шанхае в 2017 году число электромобилей
Российский внедорожник Partisan One предложили
В интернете продают редкие свадебные фотоснимки и
Два треугольных НЛО были замечены над
Просмотреть все новости