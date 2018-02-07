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Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина сообщила своим поклонникам, что ее привлекают сильные мужчины
Солистка группы «SEREBRO» Ольга Серябкина рассказала пользователям о том, что ее мужчина, прежде всего, должен быть сильным, уверенным в себе и самодостаточным человеком.

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина сообщила своим поклонникам, что ее привлекают сильные мужчины


Девушка также поделилась, что ее интересует представитель сильной половины со стержнем, чтобы в свои годы, он мог чего-то добиться, если этого не происходит, то у него имеются какие-то определенные проблемы. Еще одним важным фактором для исполнительницы является наличие чувства юмора. Зачастую одной из причин ссор является недопонимание шуток, поэтому отношения у влюбленных начинаю портиться.

Еще артистка рассказала, как относится к критике в интернете. Она попросту не обращает внимания на нее и уж тем более не принимает ее близко к своему сердцу. В интернете полно негатива, который необходимо пропускать мимо. Иначе все обиды и переживания могут отразиться на творческой деятельности артиста.

Серябкина поведала, что ей далеко не наплевать на комментарии. Но от людей исходит очень много негатива, который используется для привлечения внимания. Разумный и уважающий себя человек не будет писать свою точку зрения, которая не обосновывается четкими фактами.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:00
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