Эвелина Бледанс продемонстрировала подтянутую фигуру на отдыхе, где отказывалась от многих лакомств

Эвелина Бледанс на данный момент отдыхает со своим сыном в Индонезии, что совсем не мешает ей фотографироваться и выкладывать снимки на своей страничке. Этот раз не стал исключением, и артистка опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала свою подтянутую фигуру.Также у нее на страничке появился видеоролик, который она записала во время бранча. На видео видно как Эвелина кладет на тарелку креветку и немного устриц. Еще она показала, как происходит сервировка столов в той гостинице, где она остановилась во время своего отдыха.Пользователи заметили огромное количество капкейков и тортов, но Бледанс решила не брать ни кусочка и просто прошла мимо. По заверению артистки, чтобы иметь подтянутую фигуру ей приходится отказываться от многих лакомств, в частности от сладких и мучных продуктов и довольствоваться только морепродуктами.Поклонники написали много положительных комментариев своей любимице и отметили, что выглядит она безупречно. Публикация мгновенно облетела весь интернет и смогла насобирать больше 520 тысяч лайков.