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Эвелина Бледанс продемонстрировала подтянутую фигуру на отдыхе, где отказывалась от многих лакомств
Эвелина Бледанс отдыхает с сыном и демонстрирует всем свою подтянутую фигуру, которой добилась в результате отказа от многих лакомств.

Эвелина Бледанс продемонстрировала подтянутую фигуру на отдыхе, где отказывалась от многих лакомств


Эвелина Бледанс на данный момент отдыхает со своим сыном в Индонезии, что совсем не мешает ей фотографироваться и выкладывать снимки на своей страничке. Этот раз не стал исключением, и артистка опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

Также у нее на страничке появился видеоролик, который она записала во время бранча. На видео видно как Эвелина кладет на тарелку креветку и немного устриц. Еще она показала, как происходит сервировка столов в той гостинице, где она остановилась во время своего отдыха.

Пользователи заметили огромное количество капкейков и тортов, но Бледанс решила не брать ни кусочка и просто прошла мимо. По заверению артистки, чтобы иметь подтянутую фигуру ей приходится отказываться от многих лакомств, в частности от сладких и мучных продуктов и довольствоваться только морепродуктами.

Поклонники написали много положительных комментариев своей любимице и отметили, что выглядит она безупречно. Публикация мгновенно облетела весь интернет и смогла насобирать больше 520 тысяч лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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