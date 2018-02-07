Настасья Самбурская приняла участие во флешмобе «Я 8 лет назад», обрадовав поклонников снимком из прошлой жизни

На своей личной страничке в интернете звезда телесериала «Универ» решила выложить фото из своей прошлой жизни. В то время артистка была студенткой, и большинство поклонников первый раз увидели свою любимицу в том образе.Данное фото Настасья подписала, что на снимке она, но только 8 лет назад, поскольку приняла участие в модном на данное время флешмобе. Сама киноактриса считает, что заметных изменений в ее внешности за это время особо не произошло. Также девушка отметила, что следуя моде у нее, только немного изменились брови и стали чуть толще.Самбурская сказала, что многим может показаться, что у нее пухлые щечки и это совершенно не правда, ведь в то время у нее не было корректора, да и использовать его она не знала как. В те времена Настасья была «бедной студенткой», поэтому об этом она даже и не думала.Пользователям очень понравился снимок, и они отметили, что девушка выглядит очень естественно, натурально и немного наивно, в общем, даже лучше, чем в некоторых ее ролях.