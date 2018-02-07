АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Настасья Самбурская приняла участие во флешмобе «Я 8 лет назад», обрадовав поклонников снимком из прошлой жизни
Наталья Самбурская решила также принять участие во флешмобе «Я 8 лет назад» и опубликовала на своей личной страничке соответствующий фотоснимок.

Настасья Самбурская приняла участие во флешмобе «Я 8 лет назад», обрадовав поклонников снимком из прошлой жизни


На своей личной страничке в интернете звезда телесериала «Универ» решила выложить фото из своей прошлой жизни. В то время артистка была студенткой, и большинство поклонников первый раз увидели свою любимицу в том образе.

Данное фото Настасья подписала, что на снимке она, но только 8 лет назад, поскольку приняла участие в модном на данное время флешмобе. Сама киноактриса считает, что заметных изменений в ее внешности за это время особо не произошло. Также девушка отметила, что следуя моде у нее, только немного изменились брови и стали чуть толще.

Самбурская сказала, что многим может показаться, что у нее пухлые щечки и это совершенно не правда, ведь в то время у нее не было корректора, да и использовать его она не знала как. В те времена Настасья была «бедной студенткой», поэтому об этом она даже и не думала.

Пользователям очень понравился снимок, и они отметили, что девушка выглядит очень естественно, натурально и немного наивно, в общем, даже лучше, чем в некоторых ее ролях.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин
Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в
В Шанхае в 2017 году число электромобилей
Российский внедорожник Partisan One предложили
В интернете продают редкие свадебные фотоснимки и
Два треугольных НЛО были замечены над
Просмотреть все новости