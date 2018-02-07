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Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила своего супруга Петра Чернышова с днем рождения
6 февраля фигуристу Петру Чернышову исполнилось 47 лет, поэтому Анастасия Заворотнюк в день рождения супруга решила его трогательно поздравить на своей страничке в интернете.

Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила своего супруга Петра Чернышова с днем рождения


Анастасия Заворотнюк уже девять лет живет в счастливом браке с Петром Чернышовым. Ранее киноактриса встречалась с актером Сергеем Жигуновым три года, с которым снималась в телесериале «Моя прекрасная няня».

Последнее время Анастасия редко баловала своих фанатов совместными снимками с мужем, но в праздничный день решила все же сделать исключение, чем безумно порадовала своих поклонников.

Под фото артистка пожелала возлюбленному оставаться таким, какой он есть, написала, что гордится им и безумно любит и что он самая большая поддержка для нее. Пользователи сразу же присоединились к поздравлениям, добавив от себя много теплых слов.

Ранее ходили слухи, что Заворотнюк и Чернышов расстались, но позже пара поехала вместе отдыхать, доказав всем, что у них все в порядке в отношениях.

Стоит добавить, что у Анастасии и Петра совместных детей нет. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у Заворотнюк есть двое детей: дочка Анна и сын Майкл.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:30
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