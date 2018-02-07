Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила своего супруга Петра Чернышова с днем рождения

Анастасия Заворотнюк уже девять лет живет в счастливом браке с Петром Чернышовым. Ранее киноактриса встречалась с актером Сергеем Жигуновым три года, с которым снималась в телесериале «Моя прекрасная няня».Последнее время Анастасия редко баловала своих фанатов совместными снимками с мужем, но в праздничный день решила все же сделать исключение, чем безумно порадовала своих поклонников.Под фото артистка пожелала возлюбленному оставаться таким, какой он есть, написала, что гордится им и безумно любит и что он самая большая поддержка для нее. Пользователи сразу же присоединились к поздравлениям, добавив от себя много теплых слов.Ранее ходили слухи, что Заворотнюк и Чернышов расстались, но позже пара поехала вместе отдыхать, доказав всем, что у них все в порядке в отношениях.Стоит добавить, что у Анастасии и Петра совместных детей нет. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у Заворотнюк есть двое детей: дочка Анна и сын Майкл.