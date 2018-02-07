Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал

Напомним, что под обтекателем Falcon Heavy была установлена собственная машина Илона Маска Tesla Roadster красного цвета. Интересно, что в качестве пилота был высажен макет человека в виде скафандра, который был разработан американской компанией. Стоит отметить, что все начальные этапы полета ракета прошла успешно.Так во время старта все двигатели первых ступеней работали в штатном режиме, а вся конструкция носителя без каких-либо проблем прошла отметку максимального аэродинамического сопротивления, который именуется как MaxQ и считается одним из самых ответственных этапов спустя нескольких минут после отрыва ракеты от стартового стола.Что касается центрального блока, то он должен был приземлиться на специальную плавающую платформу в океане. Во время прямой трансляции картинка с видом этой панорамы зависла, а на данный момент нет никакой информации касательно данной части ракеты.