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Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала с площадки 39А Космического центра Кеннеди в 23:45 по мск. Также известно, что боковые ступени ракеты без проблем вернулись на LZ-1 и LZ-2.

Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал


Напомним, что под обтекателем Falcon Heavy была установлена собственная машина Илона Маска Tesla Roadster красного цвета. Интересно, что в качестве пилота был высажен макет человека в виде скафандра, который был разработан американской компанией. Стоит отметить, что все начальные этапы полета ракета прошла успешно.

Так во время старта все двигатели первых ступеней работали в штатном режиме, а вся конструкция носителя без каких-либо проблем прошла отметку максимального аэродинамического сопротивления, который именуется как MaxQ и считается одним из самых ответственных этапов спустя нескольких минут после отрыва ракеты от стартового стола.

Что касается центрального блока, то он должен был приземлиться на специальную плавающую платформу в океане. Во время прямой трансляции картинка с видом этой панорамы зависла, а на данный момент нет никакой информации касательно данной части ракеты.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:34
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