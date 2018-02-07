АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Тающие ледники хотят окружить подводной стеной
Крупнейшие мировые ледники тают со стремительной скоростью из-за смены климата, что вскоре может оказать негативное влияние на прибережные города. Геоинженеры из США предложили свой способ решения проблемы.

Тающие ледники хотят окружить подводной стеной


Ученые из Принстонского и Колумбийского университета решили бороться с последствиями смены климата, а не их причиной - парниковыми газами. В частности, ими было предложено умерить повышение уровня океана с помощью подводных стен. Специалисты Майкл Воловик и Робин Белл хотят возвести их на дне океана вокруг тех ледников, которые вызывают наибольшее беспокойство у ученых. Внутри стен будет песок, а снаружи их окружат слоем камней.

Стены будут выступать в качестве искусственных "порогов", через которые теплая вода не сможет попасть к ледникам и скорость таяния ледников существенно снизится, а их толщина начнет восстанавливаться. Однако перед осуществлением специалистам предстоит решить некоторые проблемы проекта.
В мире / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин
Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в
В Шанхае в 2017 году число электромобилей
Российский внедорожник Partisan One предложили
В интернете продают редкие свадебные фотоснимки и
Два треугольных НЛО были замечены над
Просмотреть все новости