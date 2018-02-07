Тающие ледники хотят окружить подводной стеной

Ученые из Принстонского и Колумбийского университета решили бороться с последствиями смены климата, а не их причиной - парниковыми газами. В частности, ими было предложено умерить повышение уровня океана с помощью подводных стен. Специалисты Майкл Воловик и Робин Белл хотят возвести их на дне океана вокруг тех ледников, которые вызывают наибольшее беспокойство у ученых. Внутри стен будет песок, а снаружи их окружат слоем камней.Стены будут выступать в качестве искусственных "порогов", через которые теплая вода не сможет попасть к ледникам и скорость таяния ледников существенно снизится, а их толщина начнет восстанавливаться. Однако перед осуществлением специалистам предстоит решить некоторые проблемы проекта.