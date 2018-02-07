Сотрудники Dr.Web предупреждают пользователей Windows о возможных атаках нового трояна-шифровальщика
Про обнаружение нового трояна - шифровальщика, угрожающего всем пользователям Windows, предупреждают специалисты Dr.Web. Система получила обозначение - Trojan.Encoder.24384, а сами создатели дали ему имя - «GandCrab!».
После проникновения на персональный компьютер, Trojan.Encoder.24384 анализирует служебные и системные списки, и начинает шифровать данные, содержащиеся на съемных, фиксированных, а так же сетевых накопителях. Причем отмечено, что для каждого диска он использует отдельный ключевой шифр. Совершив все заложенные в его коде действия, системой отправляются на сервер информационные данные, содержащие количество файлов и время, затраченное на все этапы шифрования.
После завершения зловредных манипуляций на устройстве, «GandCrab!» выводит сообщение, требующее выкуп. Специалистами отмечено, что расшифровка пока не удается. Ситуация находится под контролем, эксперты разрабатывают возможные методы устранения неприятных последствий.
После проникновения на персональный компьютер, Trojan.Encoder.24384 анализирует служебные и системные списки, и начинает шифровать данные, содержащиеся на съемных, фиксированных, а так же сетевых накопителях. Причем отмечено, что для каждого диска он использует отдельный ключевой шифр. Совершив все заложенные в его коде действия, системой отправляются на сервер информационные данные, содержащие количество файлов и время, затраченное на все этапы шифрования.
После завершения зловредных манипуляций на устройстве, «GandCrab!» выводит сообщение, требующее выкуп. Специалистами отмечено, что расшифровка пока не удается. Ситуация находится под контролем, эксперты разрабатывают возможные методы устранения неприятных последствий.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:40