АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Сотрудники Dr.Web предупреждают пользователей Windows о возможных атаках нового трояна-шифровальщика
Про обнаружение нового трояна - шифровальщика, угрожающего всем пользователям Windows, предупреждают специалисты Dr.Web. Система получила обозначение - Trojan.Encoder.24384, а сами создатели дали ему имя - «GandCrab!».

После проникновения на персональный компьютер, Trojan.Encoder.24384 анализирует служебные и системные списки, и начинает шифровать данные, содержащиеся на съемных, фиксированных, а так же сетевых накопителях. Причем отмечено, что для каждого диска он использует отдельный ключевой шифр. Совершив все заложенные в его коде действия, системой отправляются на сервер информационные данные, содержащие количество файлов и время, затраченное на все этапы шифрования.
Сотрудники Dr.Web предупреждают пользователей Windows о возможных атаках нового трояна-шифровальщика


После завершения зловредных манипуляций на устройстве, «GandCrab!» выводит сообщение, требующее выкуп. Специалистами отмечено, что расшифровка пока не удается. Ситуация находится под контролем, эксперты разрабатывают возможные методы устранения неприятных последствий.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин
Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в
В Шанхае в 2017 году число электромобилей
Российский внедорожник Partisan One предложили
В интернете продают редкие свадебные фотоснимки и
Два треугольных НЛО были замечены над
Просмотреть все новости