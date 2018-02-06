Валерий Баринов последовал примеру Прокловой и открыл свои тайны

Валерий Баринов первый раз женился на Елене Вановской, однако их брак продержался только несколько дней. Они до сих пор дружат и более того, второй супруг Елены, доктор по профессии, однажды спас ему жизнь, диагностировав вовремя язву желудка. Второй жене, Татьяне, поставили диагноз "бесплодие". Однако чудесным образом у пары родился сын, который после их развода остался жить со своим отцом.Валерий долгое время думал, что на протяжении всей жизни останется "отцом-одиночкой". Но обрести счастье ему помог уже повзрослевший сын, именно он познакомил папу с его теперешней женой Еленой. У супругов родилась дочь Александра. Недавно Баринов скептично отреагировал на откровения Елены Прокловой. Народный артист заявил, что Елена рассказала все свои тайны и теперь нечем его удивлять на сцене. Проклова без скандала отметила, что всех её тайн никто до конца не узнает.