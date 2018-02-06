Валерий Баринов последовал примеру Прокловой и открыл свои тайны
Валерий Александрович в передачи "Судьба человека" поведал о своей жизни.
Валерий Баринов первый раз женился на Елене Вановской, однако их брак продержался только несколько дней. Они до сих пор дружат и более того, второй супруг Елены, доктор по профессии, однажды спас ему жизнь, диагностировав вовремя язву желудка. Второй жене, Татьяне, поставили диагноз "бесплодие". Однако чудесным образом у пары родился сын, который после их развода остался жить со своим отцом.
Валерий долгое время думал, что на протяжении всей жизни останется "отцом-одиночкой". Но обрести счастье ему помог уже повзрослевший сын, именно он познакомил папу с его теперешней женой Еленой. У супругов родилась дочь Александра. Недавно Баринов скептично отреагировал на откровения Елены Прокловой. Народный артист заявил, что Елена рассказала все свои тайны и теперь нечем его удивлять на сцене. Проклова без скандала отметила, что всех её тайн никто до конца не узнает.
Валерий Баринов первый раз женился на Елене Вановской, однако их брак продержался только несколько дней. Они до сих пор дружат и более того, второй супруг Елены, доктор по профессии, однажды спас ему жизнь, диагностировав вовремя язву желудка. Второй жене, Татьяне, поставили диагноз "бесплодие". Однако чудесным образом у пары родился сын, который после их развода остался жить со своим отцом.
Валерий долгое время думал, что на протяжении всей жизни останется "отцом-одиночкой". Но обрести счастье ему помог уже повзрослевший сын, именно он познакомил папу с его теперешней женой Еленой. У супругов родилась дочь Александра. Недавно Баринов скептично отреагировал на откровения Елены Прокловой. Народный артист заявил, что Елена рассказала все свои тайны и теперь нечем его удивлять на сцене. Проклова без скандала отметила, что всех её тайн никто до конца не узнает.