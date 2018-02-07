Участница "Дома-2" Дарья Титомир призналась, что боится своего прошлого

Дарья поспешила поблагодарить зрителей за поддержку и тёплые комментарии, необходимые девушке, чтобы оставаться на позитиве. Кроме того, она добавила, что ценит каждый момент своей жизни и благодарит судьбу за все минуты счастья. О счастье Титомир знает не понаслышке и понимает, скаль непросто порой оно достаётся. При этом в своё прошлое эта красотка старается не заглядывать, предпочитая жить настоящим.Жительница "Острова любви" также попросила хейтеров не осуждать её. Сама она тоже пытается никого не судить и относится к людям с пониманием. Свои ошибки Дарья знает и сама, и хотела бы повернуть время вспять, чтобы исправить их, однако сделать этого нельзя, как и не совершать глупости, поскольку она является обычным человеком, которому это присуще.На проекте Дарья очень хотела быть с Андреем Денисовым, и какое-то время молодые люди встречались. Потом же парню не понравилось прошлое девушки, о котором она так не хочет вспоминать. Бывший возлюбленный Марии Кохно увидел его слишком вызывающим, что и стало причиной разрыва их отношений.