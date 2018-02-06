Олегу Табакову нашли замену: на место руководителя театра есть три претендента

Напомним, что ещё в ноябре прошлого года попал в больницу знаменитый актёр и художественный руководитель Олег Табаков. За состоянием артиста внимательно следит общественность.Недавно появились сведения о том, что 82-летнему актёру стало намного хуже, что у него начались судороги, которые свидетельствуют об отказе головного мозга. Для отдыха организма от постоянной борьбы с болезнью, его периодически вводят в искусственную кому.Пока врачи сражаются за жизнь Табакова, в творческих кругах решается, кто же будет новым худруком МХТ имени Чехова. Раньше, сам Олег Табаков, хотел видеть своим преемником Владимира Машкова, его любимого ученика. Но актёр отказался от этой должности, не захотев брать на себя такую ответственность. Кроме того, обсуждаются ещё три главных претендента на место Табакова: Евгений Миронов, Игорь Золотовицкий и Константин Богомолов, хотя ни один из них не имеет опыта по управлению театром.