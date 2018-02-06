Наталья Штурм показала полуобнаженную грудь на черно-белом снимке в Instagram

Артистка нередко шокирует фолловеров слишком откровенными снимками, без стеснения показывая на них своё полуобнаженное тело. На новой публикации, выполненной в черно-белых тонах, Наталья продемонстрировала упругую грудь, которую чуть прикрыла покрывалом. Штурм выразила сожаление, что умер живописец Рубенс. Пост артистки за четыре часа собрал 515 лайков.Фанаты с иронией отнеслись касательно слов к пикантной фотографии. Поклонники заявили, что понятия, упоминаемые певицей, далеки от её поведения. Фолловеры также отметили, что популярный художник писал женщин с более пышными формами. Но к откровенному снимку написали и слова поддержки. Некоторые подписчики сказали, что они восхищаются красотой Натальи.