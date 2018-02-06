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Наталья Штурм показала полуобнаженную грудь на черно-белом снимке в Instagram
Наталья Штурм продемонстрировала полуобнаженную грудь на обнародованной в Instagram-аккаунте черно-белой публикации. По словам известной исполнительницы песен, она сожалеет, что Рубенс так и не дожил до её эпохи.

Наталья Штурм показала полуобнаженную грудь на черно-белом снимке в Instagram

Артистка нередко шокирует фолловеров слишком откровенными снимками, без стеснения показывая на них своё полуобнаженное тело. На новой публикации, выполненной в черно-белых тонах, Наталья продемонстрировала упругую грудь, которую чуть прикрыла покрывалом. Штурм выразила сожаление, что умер живописец Рубенс. Пост артистки за четыре часа собрал 515 лайков.

Фанаты с иронией отнеслись касательно слов к пикантной фотографии. Поклонники заявили, что понятия, упоминаемые певицей, далеки от её поведения. Фолловеры также отметили, что популярный художник писал женщин с более пышными формами. Но к откровенному снимку написали и слова поддержки. Некоторые подписчики сказали, что они восхищаются красотой Натальи.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:28
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