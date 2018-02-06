Ученые доказали, что точно рассчитанная стимуляция мозга улучшает память

Ученые Университета Пенсильвании впервые точно рассчитали электрическую стимуляцию, когда связь была достигнута и является основным шагом вперед к цели восстановления активной памяти, направленной на разработку технологий следующего поколения для улучшения функции памяти у ветеранов с потерей памяти.«У нашего исследования есть два новых аспекта. Мы разработали систему мониторинга активности мозга и стимулировали стимуляцию, исходя из активности мозга субъекта. Мы также определили новую цель для применения стимуляции - левую боковую височную кору», - сказал Юсеф Эззят, старший научный сотрудник отдела психологии Пенна в Школе искусств и наук.Ход исследования включал мониторинг активности мозга пациента в реальном времени во время выполнения задачи. Поскольку пациент наблюдал и пытался поглотить список слов, компьютерное отслеживание и запись сигналов головного мозга сделало бы прогнозы на основе этих сигналов, а затем запрограммировало бы электрический импульс на безопасных уровнях и неизмеримо для участников, когда они наименее вероятно помнили новую информацию. В исследовании участвовали 25 нейрохирургических пациентов, получавших лечение эпилепсии.«Во время каждого нового слова, которое пациент рассматривал, система записывала и анализировала активность мозга, чтобы предсказать, действительно ли пациент узнал об этом. Когда система обнаружила неэффективное обучение, это вызвало стимуляцию, закрыв цикл», - сказал Эззят.После того, как стимуляция была отключена, система снова выслушала активность мозга субъекта, ожидая следующей подходящей возможности генерировать импульс.Результаты исследования приближают к полностью имплантируемой системе нейронного мониторинга и стимуляции. Исследователи заявили, что считают, что существует большой потенциал для терапевтических преимуществ этой стимуляции, особенно для людей с травмой головного мозга и болезнью Альцгеймера.