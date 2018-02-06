Анна Седокова рассказала, что желает клубники и крепких объятий

На публикации Анна Седокова запечатлена на фоне клубники. Артистка призналась, что сейчас бы ей хотелось получить это угощение, которое выращивается на территории Тель-Авиве. Знаменитость поведала, что также ей хочется крепких объятий. Артистка сказала, что ей хочется написать красивые слова о любви, однако в СМИ мгновенно появится статья касательно нового её увлечения. Также певица призналась, что не умеет быть слабой.Фанаты в комментариях призвали свою любимицу не унывать. Поклонники отметили, что получить желанное совсем не так сложно. Пост в микроблоге Анны Седоковой в течение шести часов сумел собрать более 66 тысяч отметок “ Нравится” и около 300 комментариев от подписчиков звезды.