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Анна Седокова рассказала, что желает клубники и крепких объятий
Анна Седокова, являющаяся известной исполнительницей песен, рассказала своим многочисленным фанатам, что желает клубники, а также крепкие объятия. Откровенное сообщение певица обнародовала в своём микроблоге Instagram.

Анна Седокова рассказала, что желает клубники и крепких объятий

На публикации Анна Седокова запечатлена на фоне клубники. Артистка призналась, что сейчас бы ей хотелось получить это угощение, которое выращивается на территории Тель-Авиве. Знаменитость поведала, что также ей хочется крепких объятий. Артистка сказала, что ей хочется написать красивые слова о любви, однако в СМИ мгновенно появится статья касательно нового её увлечения. Также певица призналась, что не умеет быть слабой.

Фанаты в комментариях призвали свою любимицу не унывать. Поклонники отметили, что получить желанное совсем не так сложно. Пост в микроблоге Анны Седоковой в течение шести часов сумел собрать более 66 тысяч отметок “ Нравится” и около 300 комментариев от подписчиков звезды.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:46
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