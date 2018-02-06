В сети высмеяли баттл Гуфа и Птахи

Состоявшийся в северной столице баттл между двумя рэперами вызвал неоднозначную реакцию. Многие сочли «битву» исполнителей Алексея Долматова, более известного, под именем Гуф, и Давида Нуриева, выступающем под псевдонимом Птаха, смешной.Свое мнение многочисленные поклонники рэп-культуры выражали на форумах и в комментариях к видеозаписью поединка, выложенной в Интернете. Большинству дуэль реперов показалась слишком приглаженной и «попсовой». Причем не понравилось юзерам не только само состязание артистов, но и сам факт того, что рефери «боя» был выбран популярный артист Баста.Старт трансляции был дан на официальной странице другого рэп-исполнителя Гнойного, однако позже он прекратил стримминг события.Баттл состоялся на сцене известной площадки Versus, стоит отметить, что и официальных результатов, кто же победил в состязании артистов, пока нет.