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В сети высмеяли баттл Гуфа и Птахи
В сети высмеяли "попсовый" баттл рэперов Гуфа и Птахи.
В сети высмеяли баттл Гуфа и Птахи

Состоявшийся в северной столице баттл между двумя рэперами вызвал неоднозначную реакцию. Многие сочли «битву» исполнителей Алексея Долматова, более известного, под именем Гуф, и Давида Нуриева, выступающем под псевдонимом Птаха, смешной.

Свое мнение многочисленные поклонники рэп-культуры выражали на форумах и в комментариях к видеозаписью поединка, выложенной в Интернете. Большинству дуэль реперов показалась слишком приглаженной и «попсовой». Причем не понравилось юзерам не только само состязание артистов, но и сам факт того, что рефери «боя» был выбран популярный артист Баста.

Старт трансляции был дан на официальной странице другого рэп-исполнителя Гнойного, однако позже он прекратил стримминг события.

Баттл состоялся на сцене известной площадки Versus, стоит отметить, что и официальных результатов, кто же победил в состязании артистов, пока нет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 22:58
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